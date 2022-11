ZooParc Overloon

Nieuwe diersoorten en vernieuwde verblijven in ZooParc Overloon

Voor ZooParc Overloon stond seizoen 2022 in het teken van een groot aantal vernieuwingen en veranderingen. Zo introduceerde het Brabantse dierenpark drie nieuwe diersoorten. Om dat voor elkaar te krijgen, moest er veel geschoven worden met bestaande bewoners. Dat vertelt hoofdverzorger Steven van den Heuvel in gesprek met Looopings.



De dierentuin verwelkomde dit jaar struisvogels en mhorrgazellen. Ze kwamen op de plek van de Indische antilopen, de muntjaks en de sikaherten, die op hun beurt verhuisden naar het voormalige perk van de Afrikaanse wilde honden. Voor de wilde honden werd een volledig nieuw verblijf gerealiseerd op een nieuw grondgebied buiten de oude parkgrenzen. Zij krijgen gezelschap van stokstaartjes, die voorheen in het Zuid-Amerikaanse gebied Madidi te vinden waren.

"Het was een soort driehoeksruil, waarbij we met interne verhuizingen als het ware steeds een gebied hebben vrijgespeeld", aldus Van den Heuvel. ZooParc Overloon heeft nog 5 hectare grond ter beschikking. Met de komst van het nieuwe gebied voor de wilde honden werd daar een eerste gedeelte van ingevuld.



Meer ruimte

"We hadden al langer de wens om de wilde honden een nieuw onderkomen te geven. Het oude verblijf voldeed niet meer aan de wensen voor hedendaagse huisvestiging." Nu hebben de dieren meer ruimte. Tegelijkertijd werd de groepssamenstelling aangepast. Voorheen hield ZooParc alleen mannetjes, nu kan er ook met de dieren gefokt worden.



Los van alle verhuizingen werd een apensoort toegevoegd: de rode titi, afkomstig uit Apenheul. Die soort is te bewonderen in het vorig jaar geopende Madidi-gebied. Voor de Indische antilopen, muntjaks en sikaherten hanteert men een uitsterfbeleid. De dieren mogen in het park blijven, maar er komen geen soortgenoten meer bij. "De soorten passen niet in het collectieplan", legt de hoofdverzorger uit. "Er zal daarom na hun overlijden gekozen worden voor andere Aziatische soorten."



Masterplan

ZooParc Overloon, eigendom van parkengroep Libéma, heeft enkele jaren geleden een masterplan opgesteld. Daarin valt te lezen hoe het park - onderverdeeld in expeditiegebieden - zich tot 2030 kan ontwikkelen. Het is de bedoeling om het Afrikaanse en Aziatische gedeelte over enkele jaren verder uit te breiden. In de tussentijd kunnen meer bestaande verblijven vervangen of vernieuwd worden.