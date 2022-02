Efteling

Foto's: dit is de komende maanden de ingang van de Efteling

De ingang van de Efteling wordt tijdelijk verplaatst. Bezoekers komen het attractiepark de komende maanden niet binnen via het bekende entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, maar via een overkapping ernaast. Vanaf de parkeerplaats is met bouwhekken een nieuwe wandelroute aangelegd richting het Dwarrelplein, links van de hoofdentree.



Daar staat een stalen constructie met een overkapping, dranghekken, bouwschuttingen en klapborden. Vandaag was de nieuwe toegangscontrole voor het eerst in gebruik. Het Huis van de Vijf Zintuigen kan de komende periode niet gebruikt worden vanwege het opknappen van de enorme rieten kap. Op verschillende plekken verschenen al steigers.

Naar verwachting gaan de werkzaamheden tot eind april 2022 duren. "De exacte einddatum is afhankelijk van de voortgang van het onderhoud", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. De toiletten in het gebouw en de Gastenservice blijven in de tussentijd bereikbaar via een speciale overdekte sluis aan de zijkant.



Bouwput

Ook de rest van het entreegebied is veranderd in een bouwput. De Efteling gaat op het Dwarrelplein een hotelcomplex neerzetten met zeven verdiepingen en 143 kamers; een investering van 50 miljoen euro. Op meerdere plekken vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. Grote gedeeltes van de parkeerplaats zijn afgesloten. Verder werd een deel van de Pardoes Promenade met de grond gelijk gemaakt.