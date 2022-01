Attractiepark Toverland

Spinning coaster Toverland geopend in de wintermaanden

Bezoekers van Toverland kunnen de komende weken een ritje maken in spinning coaster Dwervelwind, die 's winters normaal gesproken gesloten blijft. De achtbaan in themagebied Magische Vallei is operationeel nu het park waterbaan Expedition Zork moet missen.



De waterattractie is de komende maanden buiten gebruik vanwege een grote renovatie. Om toch genoeg noemenswaardige attracties te kunnen aanbieden, besloot Toverland de 21 meter hoge buitenachtbaan open te stellen. Het park gaat de komende weken dagelijks open van 11.00 tot 18.00 uur.

De rest van de Magische Vallei is nog wel afgesloten, met uitzondering van lanceerachtbaan Booster Bike. Ook de parkdelen Port Laguna, Avalon en Ithaka zijn voorlopig dicht. Op zaterdag 26 februari worden alle gebieden weer opengesteld. In het vervolg wil Toverland alleen nog het volledige park openen, ook in de wintermaanden.