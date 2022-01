Attractiepark Toverland

Toverland weer open: zo staat het met de verbouwing van waterbaan Expedition Zork

Bezoekers van Toverland kunnen de werkzaamheden bij waterbaan Expedition Zork nu met eigen ogen bekijken. Na een sluiting van zes weken is het Limburgse pretpark weer open voor publiek. In de tussentijd is Toverland begonnen met het renoveren van de boomstamattractie uit 2004.



Begin deze maand kwamen al enkele foto's naar buiten van het buitengebied. Daar is inmiddels de volledige bestrating verwijderd. Er wordt gewerkt aan de fundering van een houten chalet dat tegen de loods van themadeel Wunderwald komt te staan. Ook zijn er zandhopen en sleuven zichtbaar, voor het opnieuw aanleggen van de infrastructuur.

In de Wunderwald-hal zelf werden verschillende baandelen verwijderd voor onderhoud. De waterbak staat droog. Op de plek van de voormalige wachtrij bleef alleen nog een zandbed over. Een gedeelte voor de ingang van Expedition Zork is afgesloten met bouwhekken. Daar worden houten palen, stenen, slangen en andere bouwmaterialen opgeslagen.



Booster Bike

Vanuit lanceerachtbaan Booster Bike en klimparcours Kletterparcours is het bouwterrein goed zichtbaar. Toverland heeft nog niet bekendgemaakt wanneer Expedition Zork heropent. In de tussentijd is spinning coaster Dwervelwind toegankelijk, ter compensatie. Die buitenachtbaan blijft 's winters normaal gesproken dicht.