Efteling

Efteling opent Wereld van Sindbad zonder nieuwe attractie Archipel

De Efteling heeft het nieuwe themadeel Wereld van Sindbad woensdagochtend officieel geopend, maar één van de attracties is voorlopig niet toegankelijk. Het oosterse gebied bestaat uit bootjesmolen Sirocco, waterspeelplaats Archipel en de bestaande achtbaan Vogel Rok. Archipel blijft nog even dicht.



Als reden geeft de Efteling "het winterse weer". Op dit moment is echter niet duidelijk bij welke weersomstandigheden de waterspeelplaats wel open kan. Woensdagmiddag werd het 5 graden in Kaatsheuvel. Van sneeuw, regen of gladheid was geen sprake.

Tot nu toe heeft de Efteling altijd volgehouden dat Archipel in principe ook in het winterseizoen toegankelijk zal zijn. Op de Efteling-site valt te lezen dat de nieuwe attractie "binnenkort" opengaat. Een exact moment wordt niet genoemd.



Panorama

De Wereld van Sindbad werd ontworpen door Sander de Bruijn. Archipel is vormgegeven als een vissersdorpje met veel waterelementen. Bij een tweede bouwfase, als ook het aangrenzende restaurant Panorama aan de beurt komt, wordt de waterspeeltuin nog een stuk groter. Komend voorjaar voegt de Efteling alvast meer beplanting toe.