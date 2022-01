Efteling

Foto's: de details van het nieuwe Efteling-gebied Wereld van Sindbad in beeld

Wie goed oplet, ontdekt talloze details in het nieuwe Efteling-gebied Wereld van Sindbad. Het oosterse themadeel, ontworpen door Sander de Bruijn, wordt gekenmerkt door gedetailleerde decoraties en een hoog afwerkingsniveau. In een uitgebreide fotoreportage zoomt Looopings in op de decors.



Wereld van Sindbad bestaat uit de vernieuwde bootjesmolen Sirocco, de nieuwe waterspeelplaats Archipel en de bestaande achtbaan Vogel Rok. Sirocco werd afgelopen woensdag in gebruik genomen, avontureneiland Archipel is tot nader order niet toegankelijk vanwege de winterse temperaturen.

Het verhaal van Sindbad de Zeeman wordt in vier verschillende talen verteld in een opengeslagen boek bij de ingang van Sirocco. "Ziedende stormen, gekmakende windstilte, zeemonsters en schipbreuk werden zijn deel", valt daarin te lezen. "Maar ook wonderbaarlijke eilanden, wijze vrouwen, mythische vogels en een flinke portie geluk."



Dagboekfragmenten

In het themagebied worden volgens de Efteling dagboekfragmenten uit de zeereizen uitgebeeld. Zo draait Sirocco om een handelsreiziger die in een zware storm terechtkomt en moet Archipel een paradijselijke avontureneiland met verborgen schatten voorstellen.



De Wereld van Sindbad is nog niet af. Een tweede bouwfase moet ervoor zorgen dat verschillende losse elementen nog meer een geheel gaan vormen, bijvoorbeeld door de toevoeging van een wandelpad achter Sirocco en het renoveren van het nabijgelegen restaurant Panorama.



Carnaval Festival

Ook het plein voor Vogel Rok wordt dan verder aangekleed, in de hoop dat de opvallende voorgevels van Carnaval Festival en souvenirwinkel Jokies Wereld dan minder zullen opvallen. De eerste fase kostte 2,8 miljoen euro. Men heeft nog niet aangekondigd voor wanneer fase twee op de planning staat. Wel is duidelijk dat komend voorjaar meer beplanting wordt toegevoegd.