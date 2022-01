Disneyland Paris

Video: Avengers-vliegtuig geland in Marvel-gebied Disneyland Paris

De Quinjet, het kenmerkende vliegtuig van de Avengers, is geland in Disneyland Paris. Het gevaarte werd woensdagavond neergezet in Avengers Campus, het nieuwe Marvel-themagebied in het Walt Disney Studios Park. Daar staat het vliegtuig op een speciaal platform gelegen tussen een Iron Man-achtbaan en een Spider-Man-darkride.



Het vliegtuig van de superheldengroep is opnieuw ontworpen voor de Disney-parken, gebaseerd op eerdere verschijningsvormen in de Marvel-strips en -films. Voor de bouw schakelde Disney het Britse decorbedrijf UK Loco in. De firma werkte eerder ook al mee aan attracties als Crush's Coaster en Ratatouille.

Avengers Campus gaat komende zomer open. Er bestaan ook Avengers-gebieden in Disney California Adventure Park in de Verenigde Staten en Hong Kong Disneyland in China. De Quinjet vormt een verbindende factor tussen de campussen, zegt Scot Drake van Walt Disney Imagineering.



Krachtig middelpunt

"We zochten naar een symbool van de onderlinge verbinding", vertelt hij. "Het idee van de Quinjet ontstond al snel als het meest iconische stukje Avengers-technologie dat superhelden over de hele wereld zou verenigen." Volgens Drake vormt het vliegtuig "een baken van inspiratie" en "een krachtig middelpunt dat gasten aanmoedigt om hun innerlijke superheld te laten zien".