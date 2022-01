Efteling

Dit is de voice-over van het nieuwe Efteling-gebied Wereld van Sindbad

In het nieuwe Efteling-themagebied Wereld van Sindbad klinkt de stem van musicalacteur Ara Halici (46). Het Brabantse attractiepark heeft hem weten te strikken voor het inspreken van een voice-over voor de attractie Sirocco, de opvolger van Monsieur Cannibale uit 1988.



Sirocco is een molen met draaiende handelsschuitjes. Bezoekers komen in een zware storm terecht, waardoor de bootjes gaan tollen. Boven hen hangt een handelaar aan een touwladder. Halici spreekt de opvarenden toe.

"Salam, handelsreizigers!", zegt hij als de aanwezigen aan boord gaan. "Zet je handelswaar goed vast tussen je voeten en blijf zitten tijdens de vaart. Er is storm op komst. Behouden vaart, handelsreizigers!"



Vertaling

Daarna volgt een vertaling in het Engels: "Salam, merchant travelers! Keep your merchandise safely between your feet and remain seated while sailing. There is a storm coming. Safe journey, merchant travelers!"



Na afloop van de rit, die iets meer dan twee minuten duurt, volgt nog een waarschuwing. "Blijf aan boord van je schip, handelsreizigers, totdat de storm volledig is gaan liggen. Stay on board your ship, merchant travelers, until the storm has completely died down."



Pinokkio

Halici was al te horen in de making-of-serie over de Wereld van Sindbad op YouTube. De acteur werkt vaker samen met het sprookjespark. Zo speelde hij jaren geleden in de Efteling-musical Pinokkio. Momenteel is hij te zien als Meneer Tijd in theatershow Caro in het Efteling Theater.