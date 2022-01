Efteling

Efteling verkoopt nieuwe magneten met logo en bekende Efteling-bewoners

De Efteling heeft vandaag twee nieuwe magneten uitgebracht. In de souvenirwinkels van het attractiepark zijn nu magneten verkrijgbaar gebaseerd op het officiële Efteling-logo. Ze kosten 3,50 euro per stuk.



De eerste variant toont het bekende logo omringd door een witte rand, waarbij in de letters verschillende Efteling-figuren en -taferelen worden afgebeeld. Voorbeelden zijn Pardoes, Holle Bolle Gijs, Langnek, de Python, Baron 1898 en Droomvlucht.

Een tweede magneet heeft dezelfde opzet, maar dan met een bruine rand en losse hoofdletters die het woord Efteling vormen. Daarin staan onder meer de Pagode, het Huis van de Vijf Zintuigen, de Sprookjesboom en de Python. In de linker bovenhoek prijkt het officiële logo.