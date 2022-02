Efteling

Nieuwe titel voor Efteling-ontwerper Robert-Jaap Jansen

Efteling-ontwerper Robert-Jaap Jansen zal voortaan minder vaak het potlood hanteren. De ontwerper, bekend van onder andere Max & Moritz en speeltuin Nest, heeft een nieuwe functie gekregen. Voortaan draagt hij de titel allround conceptspecialist.



In die hoedanigheid zal zijn focus de komende tijd liggen op "storytelling, content en beleving", zo vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Hiermee kunnen we optimaal gebruikmaken van de kracht van Robert-Jaap: het genereren van originele ideeën." Hij blijft intensief betrokken bij toekomstige projecten, benadrukt de voorlichter.

Jansen werkt al sinds begin jaren tachtig in de Efteling, in eerste instantie als vakantiemedewerker en entertainer. In de jaren negentig kreeg hij een plek aangeboden op de ontwerpafdeling, waar hij zich bezighield met het vormgeven van onder meer tentoonstellingen, folders en boeken.



Stagiair

Verder was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor Vrouw Holle (2006) en Pinokkio (2016) in het Sprookjesbos, delen van Symbolica (2017) en decors van verschillende Efteling-musicals. De ontwerpafdeling wordt tegenwoordig geleid door Sander de Bruijn, die ooit de stagiair van Robert-Jaap Jansen was.