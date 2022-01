Europa-Park

Gigantische antenne in Europa-Park moet wijken voor nieuwe achtbaan

Europa-Park neemt afscheid van een iconisch object. De immense paraboolantenne tussen het Griekse en het Russische themagebied wordt deze winter gesloopt. Op die plek komt een Kroatisch themadeel met een nieuwe achtbaan te liggen. De uitbreiding moet in 2023 af zijn.



De antenne, met een doorsnede van 45 meter, weegt maar liefst vijftig ton. Het attractiepark kocht het gevaarte destijds voor 6 miljoen Duitse mark (zo'n 3,1 miljoen euro) van de Bundesnachrichtendienst, een Duitse geheime dienst.

De afgelopen jaren diende het opvallende object als een decorstuk voor de tv-show Immer wieder Sonntags, die wordt uitgezonden vanuit Europa-Park. Twee omliggende attracties moeten ook het veld ruimen: ballonnenmolen Flug des Ikarus en 360 graden-bioscoop Traumzeit-Dome.



Lancering

Over het nieuwe themagebied Kroatië heeft Europa-Park zelf nog bijna niets bekendgemaakt. Dankzij correspondentie over het bestemmingsplan weten we dat het park een achtbaan van het type bigdipper wil neerzetten, vergelijkbaar met Lost Gravity in Walibi Holland. De versie in Europa-Park krijgt echter een lancering in plaats van een klassieke kettinglift.