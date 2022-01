Efteling

Toch weer technische problemen bij Efteling-schommelschip Halve Maen

De Efteling is vanaf vandaag eindelijk weer open, maar nog niet alle attracties zijn operationeel. Door een technisch probleem staat schommelschip Halve Maen wederom stil. Eind 2021 was de attractie uit 1982 ook al zes weken dicht in verband met een technisch mankement.



De complicaties leken halverwege december opgelost te zijn. "Maar bij het opstarten van de attractie is toch weer een storing aan het licht gekomen", bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Hij kan niet zeggen of het om hetzelfde probleem gaat als voorheen.

Het is afwachten wanneer de Halve Maen weer open kan. De verwachting is dat het defect dit keer sneller is verholpen dan bij de vorige sluiting. "Maar dat is afhankelijk van een externe partij", legt de voorlichter uit. Het enorme schip werd destijds gebouwd door de firma Intamin uit Liechtenstein.



Waterachtbaan

Naast de Halve Maen zijn ook waterachtbaan De Vliegende Hollander en wildwaterbaan PiraƱa momenteel buiten gebruik, voor het jaarlijkse winteronderhoud. Beide attracties moeten eind maart weer opengaan. Verder wordt paardenshow Raveleijn de komende maanden niet opgevoerd.