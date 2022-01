Efteling

Foto's: Efteling renoveert historische Prinsenpoort in het Sprookjesbos

De Efteling renoveert één van de oudste onderdelen van het Sprookjesbos. Op dit moment staat de Prinsenpoort in de steigers. Dat is de poort die al sinds 1952 - het openingsjaar van het Sprookjesbos - de uitgang vormt van het Herautenplein.



De uit bakstenen en dakpannen opgetrokken poort, ontworpen door Anton Pieck, bevindt zich aan de oostzijde van het plein. Daarnaast liggen de uitbeeldingen van De Kikkerkoning en De Magische Klok. De naam verwijst naar de zes versteende prinsen uit het laatstgenoemde sprookje.

Het dak wordt momenteel vervangen. Vanwege de werkzaamheden moest de looproute in het Sprookjesbos aangepast worden. "Doorgang vanaf het Herautenplein belemmerd", valt te lezen op verschillende klapborden.



Indische Waterlelies

Het sprookje van De Indische Waterlelies is tijdelijk niet toegankelijk vanaf het Herautenplein. Bezoekers worden vanaf Hans en Grietje direct naar het Openluchttheater gestuurd. Ze slaan het plein met onder meer Ezeltje Strek Je, Sneeuwwitje, De Zes Zwanen en Assepoester dan over.