Efteling

Efteling houdt vast aan thema Spookslot: vervangende attractie heeft werktitel Danse Macabre

Efteling-fans hoeven niet te vrezen dat álle elementen van het Spookslot verloren zullen gaan. De nieuwe attractie die het spookkasteel zal vervangen, krijgt een vergelijkbaar thema én dezelfde legendarische muziek. Dat kan Looopings als eerste melden na gesprekken met ingewijden. De werknaam van het project luidt Danse Macabre.



De Efteling kiest wederom voor een griezelige uitstraling, waarbij de bekende soundtrack van het Spookslot een zeer belangrijke rol gaat spelen. De spookvoorstelling wordt al sinds de opening in 1978 opgeluisterd door de beroemde Danse Macabre van de Franse componist Camille Saint-Saëns.

In de Efteling speelt momenteel een uitvoering van het Philharmonia Orchestra uit Londen, in 1980 opgenomen in The Kingsway Hall. Verder komt de iconische melodie voor in alle beschikbare versies van watershow Aquanura: De Eerste Efteling Symfonie (2012), Tiësto-Aquanura (2014) en Aquanura met een Zachte G (2020).



PDM

Danse Macabre is de voorlopige titel van de attractie die het Spookslot gaat vervangen. Intern wordt dan ook gesproken over PDM: Project Danse Macabre. Of de nieuwe attractie ook daadwerkelijk zo gaat heten, is nog even afwachten.



De Efteling heeft zelf alleen nog aangekondigd dat het Spookslot gaat verdwijnen. Dat zorgde direct voor woedende en teleurgestelde reacties van Efteling-fans, die breed werden uitgemeten in de regionale en landelijke media. Een petitie tegen de beslissing is in korte tijd duizenden keren getekend.



Commotie

Ondanks de commotie kiest de Efteling ervoor om de kaken stijf op elkaar te houden over het Danse Macabre-project. Een woordvoerder laat aan Looopings weten dat er pas op een later moment meer informatie naar buiten gebracht wordt over de vervanger van het Spookslot. "We vragen iedereen om nog even geduld te hebben."