Efteling

Foto's: entreegebied Efteling vol bouwhekken en schuttingen

Het entreegebied van de Efteling verandert in een grote bouwput. Bezoekers van het attractiepark worden de komende maanden op veel plekken geconfronteerd met bouwhekken en bouwschuttingen. Op meerdere locaties vinden ingrijpende werkzaamheden plaats. Daardoor wandelen Efteling-bezoekers nu vanaf het parkeerterrein tot aan Symbolica tussen de schuttingen.



Het linkerdeel van de hoofdparkeerplaats is ingericht als een bouwterrein voor een nieuw hotel, dat in 2024 af moet zijn. De enorme bouwplaats, met bouwketen, containers, buizen en puinhopen, is vooral goed zichtbaar tijdens een ritje met de Stoomtrein. Passagiers rijden de komende tijd langs ijzeren hekken met prikkeldraad: niet echt een sprookjesachtige aanblik.

Op de rechterkant van het parkeerterrein wordt eveneens gewerkt. Daar is een gedeelte afgesloten in verband met ondergrondse werkzaamheden. Een rij met laadpalen voor elektrische auto's zal binnenkort tijdelijk niet bereikbaar zijn. Het plein voor het Efteling Theater is eveneens niet begaanbaar. Ook daar moest de bestrating verwijderd worden in verband met ondergrondse bouwwerkzaamheden.



Tijdelijke overkapping

De bouwhekken lopen door op het pleintje voor entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en het Dwarrelplein. Links van de ingang wordt een tijdelijke overkapping gerealiseerd, die de in- en uitgang van het park zal vormen tijdens het opknappen van de entree. Een toiletgebouw is al weggehaald om plaats te maken voor de toegangscontrole.



Een uitgiftepunt voor wandelwagens en scootmobielen is nog wel blijven staan. Daar bevinden zich ook een garderobe, de hondenkennel en de Souvenir Express. De kennel is tot en met vrijdag 4 februari gesloten. Binnenkort komt er ter vervanging een nieuw faciliteitengebouw op de parkeerplaats. Daar is al een vergunning voor aangevraagd. La Place-restaurant De Vrolijke Noot sluit in april, zo valt te lezen op de parkplattegrond.



Sprookjesbos

Ook de Pardoes Promenade staat momenteel vol met bouwhekken. Een groot deel van de laan is geasfalteerd, zodat de route gebruikt kan worden door bouwverkeer. Sierlijke lantaarns zijn tijdelijk vervangen door prikkabel. De zij-ingang van het Sprookjesbos werd verwijderd. Bezoekers kunnen het bos op dit moment niet betreden of verlaten tussen Pinokkio en De Rode Schoentjes.



En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook activiteiten zichtbaar op het tweede gedeelte van de Pardoes Promenade. Boven twee grote waterbakken werden tenten neergezet. De schuttingen lopen tot het plein voor Symbolica, bij pannenkoekenrestaurant Polles Keuken.