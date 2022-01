Efteling

Efteling publiceert soundtrack van Wereld van Sindbad op Spotify

Efteling-fans kunnen vanaf vandaag overal luisteren naar de muziek van themagebied Wereld van Sindbad. Het attractiepark heeft de soundtrack van het nieuwe themadeel gepubliceerd op streamingplatforms als Spotify. Het gaat om zeven verschillende nummers van in totaal ruim 26 minuten.



Voor de attracties Sirocco en Archipel werd nieuwe muziek gecomponeerd door Efteling-huiscomponist René Merkelbach. Sirocco is de bootjesmolen die Monsieur Cannibale vervangt. Waterspeelplaats Archipel werd gebouwd op de oude plek van het Avonturen Doolhof. Vandaag vond de opening plaats.

Verder staat ook de rit- en wachtrijmuziek van achtbaan Vogel Rok op het digitale album. Die nummers zijn in 1998 gecomponeerd door Ruud Bos. Het is voor het eerst dat de wachtrijsoundtrack van Vogel Rok digitaal wordt uitgebracht.



Symbolica

Dat de Efteling de melodieën van nieuwe attracties direct uitbrengt, is vrij ongebruikelijk. De muziek van recente toevoegingen als Symbolica (2017), De Zes Zwanen (2019), Fabula (2019), Max & Moritz (2020) en Nest (2021) ontbreekt bijvoorbeeld nog steeds op Spotify en andere streamingdiensten.