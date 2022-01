Fårup Sommerland

Video: Deens pretpark deelt eerste onride-beelden van nieuwe mega-achtbaan

De spectaculaire nieuwe achtbaan Fønix in Denemarken wordt getest. Dat is te zien op onride-beelden die attractiepark Fårup Sommerland vandaag heeft gedeeld. Het pretpark opent de 40 meter hoge rollercoaster op zaterdag 9 april voor het grote publiek.



Fønix werd ontworpen en gebouwd door de Nederlandse firma Vekoma. De baan is 905 meter lang. Treinen halen een topsnelheid van 95 kilometer per uur. Bijzonder is dat passagiers niet alleen drie keer over de kop gaan, maar ook veertien keer gewichtsloos zijn.

In Fårup Sommerland stonden al zeven verschillende achtbanen. De nieuwe coaster breekt in Denemarken zowel het snelheidsrecord als het hoogterecord. Tot nu toe was de hoogste achtbaan van het land de 31 meter hoge mega coaster Piraten in Djurs Sommerland.