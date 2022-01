Efteling

Verbazing over komst Efteling-directeur als commissaris SnowWorld

SnowWorld benoemt vrijdag twee nieuwe mannelijke commissarissen, waaronder Efteling-directeur Fons Jurgens. Daarmee voldoet de keten van skihallen niet aan het wettelijke criterium dat minimaal één derde van de raad vrouw moet zijn. Verbaasde beleggers eisen opheldering.



Sinds 1 januari gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven strenge regels bij het benoemen van nieuwe commissarissen. Minimaal één derde van de raad moet daarna vrouw zijn en minimaal één derde man. SnowWorld benoemt naast Jurgens ook adviseur Michael Schenck. Daarmee zijn vier van de vijf commissarissen straks van het mannelijk geslacht.

Als er niet aan het nieuwe criterium wordt voldaan, zijn de benoemingen wettelijk nietig. Remko Klein, commercieel directeur van de keten, vertelt aan De Limburger dat alles goedkomt. "De wetgeving is ons uiteraard bekend en wij onderschrijven hier absoluut het belang van. We zullen dan ook zeker voldoen aan de verplichtingen."



Ontstemd

Het is de vraag hoe Klein dat precies voor elkaar denkt te krijgen. Beleggers zijn dan ook ontstemd. "Het is een slechte zaak dat het bedrijf deze onduidelijkheid laat bestaan", aldus David Tomic van de Vereniging van Effectenbezitters. "En als je dit, zoals SnowWorld kennelijk aangeeft, alsnog wil oplossen, laat dat dan niet boven de markt hangen. Dat had al veel eerder met beleggers moeten worden gedeeld."



Er mag alleen van het criterium worden afgeweken als dat noodzakelijk is om de toekomst van een bedrijf veilig te stellen. Dat lijkt bij SnowWorld niet het geval.