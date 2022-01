Efteling

Efteling viert opening Wereld van Sindbad met nieuwe pinset

De Efteling geeft drie nieuwe pins uit ter gelegenheid van de opening van de Wereld van Sindbad. Het nieuwe themagebied is vanaf vandaag toegankelijk voor het grote publiek. Aanstaande zondag verschijnt een pinset die in het teken staat van het themadeel.



De grootste pin toont het logo van de Wereld van Sindbad. Verder is er een pin in de vorm van een astrolabium, een instrument waarmee Sindbad de Zeeman zijn positie kan bepalen op basis van de sterren. Die pin heeft een draaiende wijzer. Een pin met drie hangertjes in de vorm van lantaarns maakt de set compleet.

Voor één set moet 17,50 euro afgerekend worden. Er zijn 2600 exemplaren gemaakt. Om iedereen de kans te geven om de pins te bemachtigen, worden er zondag tussen 11.00 en 12.00 uur bonnetjes uitgedeeld bij het souvenirhuisje naast de grote winkel Efteldingen.



Sprookjesbos

Daarmee kunnen bezoekers de pins tussen 12.00 en 14.00 uur ophalen bij een verkooppunt in de Wereld van Sindbad. Na 14.00 uur worden de resterende pins verkocht bij In den Ouden Marskramer, de winkel bij de in- en uitgang van het Sprookjesbos.