Mini Efteling

In de Mini Efteling blijft het Spookslot wel gewoon staan: 'Efteling maakt echt een fout'

Wie het Spookslot in de Efteling gaat missen, kan straks nog wel terecht bij de Mini Efteling. In het particuliere minipretpark, gebouwd in een woonhuis in het Brabantse Nieuwkuijk, staat al tientallen jaren een replica van het Spookslot. Die wordt niet weggehaald, vertelt woordvoerder Erwin van Veldhoven aan Looopings.



De Efteling heeft besloten om het Spookslot uit 1978 permanent te sluiten. Normaal gesproken volgt de Mini Efteling de beslissingen van de grote broer in Kaatsheuvel, maar in dit geval peinst men er niet over om het nagebouwde Spookslot ook af te breken.

"Het is één van onze populairste bezienswaardigheden", laat directeur Imre van Veldhoven weten. "Bovendien is het straks extra bijzonder om het Spookslot van weleer nog te kunnen bewonderen zoals het ooit was, hetzij in het klein bij ons op zolder."



Nostalgie

Bij de Mini Efteling begrijpen ze niets van de beslissing om het Spookslot te slopen. "Het is een prachtige attractie met een rijke historie, een belangrijk stuk nostalgie. Voor de Efteling was het eigenlijk de eerste grote attractie. Eeuwig zonde dat het moet verdwijnen. De Efteling maakt hier echt een fout."



In de replica in Nieuwkuijk zijn alle bekende elementen uit het originele Spookslot verwerkt: een bungelend lijk, schuifelende monniken, bewegende grafstenen, dwalende geesten, een heks op de brandstapel, graven die opengaan, een zwevende viool... Het decor werd - net als in Kaatsheuvel - gemaakt van hout en piepschuim, met een pleisterlaag erover. Zangeres Sandra Reemer verrichtte in 1993 de opening.



Rondleidingen

Ook Efteling-iconen als Carnaval Festival en Langnek hebben een plek gekregen in de Mini Efteling. Er worden buiten coronatijd regelmatig rondleidingen gegeven, tegen betaling.



De Efteling heeft heel wat fans tegen zich in het harnas gejaagd door bekend te maken dat het Spookslot het veld moet ruimen. Een online petitie tegen de sloop van de attractie is in enkele dagen tijd meer dan 7500 keer getekend.