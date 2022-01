Plopsa Group

Politieke partij noemt binnenhalen van nieuw Plopsa-pretpark als doel in verkiezingsprogramma

Een politieke partij in Den Haag zet zich in voor de komst van een nieuw Plopsa-pretpark. De Vlaamse Plopsa Group heeft al jaren de wens om in Nederland een zwemparadijs met een overdekt attractiepark te bouwen. Als het aan de regionale partij Groep de Mos/Hart voor Den Haag ligt, komt de nieuwe Plopsa-trekpleister in de Hofstad te liggen.



Dat valt te lezen in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij, voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden plaats op woensdag 16 maart. Lijsttrekker Richard de Mos was als wethouder al eerder betrokken bij een plan om Plopsa naar Den Haag te halen. Door een corruptieonderzoek in 2019 liep dat uiteindelijk op niets uit.

De Mos hoopte dat de gemeente in gesprek zou blijven met Plopsa over het plan, maar dat is volgens hem niet gebeurd. "Navraag leert dat er niet is gebeld met de Vlaamse attractiegigant en dat de contacten vanuit de gemeente zijn verwaterd", zo valt te lezen in het verkiezingsprogramma.



Gemiste kans

"Een gemiste kans, want Plopsa zoekt nog naar een locatie in Nederland voor zowel een waterpark als een indoor park met andere attracties." Als Groep de Mos/Hart voor Den Haag het voor het zeggen krijgt, gaat men proberen om alsnog met Plopsa in zee te gaan.



"Dat is niet alleen goed voor het toerisme en de werkgelegenheid, maar ook voor het oplossen van het tekort aan zwemwater. Plopsa was namelijk bereid een vijftigmeterbad toe te voegen aan het waterpark. Plopperdeplop met een team aan acquisiteurs naar Vlaanderen dus."