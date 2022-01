Disneyland Paris

Disneyland Paris ontwikkelt thematuinen met kunstwerken voor dertigjarig jubileum

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen zich binnenkort vergapen aan nieuwe thematuinen. Aan de voet van het kasteel van Doornroosje, in het Disneyland Park, komen speciale tuinen met abstracte kunstwerken geïnspireerd op Disney-karakters. De toevoeging wordt Jardins Féériques genoemd. De Engelse benaming luidt Gardens of Wonder.



Disney ontwikkelt tien verschillende tuinen ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum. Die moeten zorgen voor "een betoverende promenade". Elke tuin heeft een eigen thema, waar Disney- en Pixar-personages aan zijn gekoppeld. Zo bestaat de Aziatische tuin uit sculpturen van Baymax (Big Hero 6), Mushu (Mulan) en Sisu (Raya and the Last Dragon).

"Het is de dertigste verjaardag, dus er zullen dertig figuren zijn, waaronder zes verschillende prinsessen", vertelt artistiek manager Yves Ollier in een YouTube-video met beelden van achter de schermen. Hij wil dat de uitgebeelde figuren "niet vanzelfsprekend zijn".



Spelletje

"Als we ze gestileerd zien, vertellen ze een ander verhaal. Het zal moeite kosten om de figuren te herkennen. Het is ook een soort spelletje." Verder wordt momenteel geëxperimenteerd met planten die licht kunnen geven in het donker. "Een klein magisch effect", zegt projectleider Manon Hazebroucq.