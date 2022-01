Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris werkt aan nieuwe droneshow voor dertigste verjaardag

Disneyland Paris ontwikkelt een bijzondere voorstelling voor het dertigjarig jubileum. Bezoekers kunnen dit jaar kijken naar een dagelijkse droneshow. Voor aanvang van avondspektakel Disney Illuminations wordt tijdens het jubileumseizoen een korte voorshow vertoond, die Disney D-Light gaat heten.



Disney D-Light bestaat niet alleen uit videoprojecties, fonteinen, lichteffecten, lasers en muziek, maar ook uit lichtgevende drones in de lucht. Boven het kasteel van Doornroosje verschijnen tweehonderd drones die samen figuren kunnen vormen.

In een YouTube-video komt een test voorbij met het nieuwe jubileumlogo van Disneyland Paris, bestaand uit het getal 30 in de vorm van de oren van Mickey Mouse. Voor het project wordt samengewerkt met het gespecialiseerde Franse bedrijf Dronisos.



Abbey Road Studios

Productiecoördinator Adeline Bardy spreekt over "een spectaculair effect dat nog nooit eerder vertoond is in een Disney-park". De bijbehorende soundtrack werd opgenomen in de beroemde Abbey Road Studios in Londen. Daar waren zestig muzikanten bij aanwezig. De dertigste verjaardag van Disneyland Paris wordt gevierd vanaf zondag 6 maart.