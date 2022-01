Bobbejaanland

Bobbejaanland presenteert maquette van vernieuwd themagebied

Bobbejaanland knapt deze winter het gebied bij het Reuzenrad op. Rond de 30 meter hoge attractie wordt een nieuw landschap aangelegd, met rotsen en veel groen. Bezoekers kunnen straks onder een rotspartij met een grasbodem doorlopen.



Dat blijkt uit foto's van een maquette, die Looopings in handen kreeg. De ingang van het 46 jaar oude rad wordt tijdens de metamorfose verplaatst. "Daardoor gaat het Reuzenrad beter passen bij ons themagebied Adventure Valley", vertelt een woordvoerster.

Adventure Valley brengt verschillende exotische thema's samen. Zo staat simulator The Forbidden Caves in het teken van Zuidoost-Aziƫ en speelt het verhaal van King Kong zich af op een eiland in de Indische Oceaan. Het thema van spinning coaster Naga Bay is afkomstig uit de Filipijnen, terwijl de overdekte achtbaan Mount Mara draait om een vuurspuwende vulkaan in Indonesiƫ.



Voorgevel

Bobbejaanland start het nieuwe seizoen op zaterdag 2 april. Dan moet de renovatie zijn afgerond. Vorig jaar werd de voorgevel van themahal Banana Bos al verfraaid. Daar bevindt zich onder meer waterbaan Banana Battle.