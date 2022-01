Efteling

Video: Efteling-bezoekers trotseren storm in vernieuwde bootjesmolen Sirocco

Bezoekers van de Efteling hebben woensdagochtend voor het eerst bootjesmolen Sirocco kunnen ontdekken. Het attractiepark opende de poorten na een coronasluiting van vijfenhalve week. Even na 11.00 uur kon de vernieuwde attractie in gebruik genomen worden, drieënhalve week later dan eigenlijk de bedoeling was. Nieuwsgierige fans stonden ervoor in de rij.



Sirocco is de opvolger van Monsieur Cannibale. De afgelopen maanden werd de controversiële kookpottenmolen uit 1988 omgebouwd tot een soortgelijke attractie met handelschuitjes, in de stijl van Sindbad de Zeeman. Op die manier ontstond er een link met achtbaan Vogel Rok.

Samen met waterspeelplaats Archipel - op de plek van het oude Avonturen Doolhof - vormen de attracties een nieuw themagebied in parkdeel Reizenrijk, dat Wereld van Sindbad wordt genoemd. Ontwerper Sander de Bruijn is verantwoordelijk voor de transformatie van 2,8 miljoen euro. Huiscomponist René Merkelbach verzorgde de muziek.



Climax

Waar Monsieur Cannibale voortdurend op dezelfde snelheid draaide, werd Sirocco voorzien van een aangepast ritprogramma. In eerste instantie begint de schijf rustig te bewegen. Wanneer de muziek aanzwelt, komen ook de losse draaischijven met gondels in beweging. Bij de climax in de muziek bereikt de molen de topsnelheid. Op de achtergrond klinkt de stem van musicalacteur Ara Halici.



De zware storm die de bootjes in beweging brengt, is in het hele gebied zichtbaar. Zo zorgen zogeheten plofpotten voor opspattend water naast de molen. Sindbad staat op een heen en weer kabbelende boot. In het water liggen ook meerdere bewegende boeien. Verder wordt gebruikgemaakt van lichteffecten om onweer te simuleren.