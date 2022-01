Efteling

Oud-directeur Efteling over sluiting Spookslot: 'Maakt mij een beetje weemoedig'

Reinoud van Assendelft de Coningh, voormalig marketingdirecteur van de Efteling, heeft gemengde gevoelens over de sluiting van het Spookslot. De Efteling maakte maandag bekend dat de spookvoorstelling uit 1978 komende zomer voor het laatst te zien is. Daarna volgt de sloop.



Van Assendelft de Coningh was van 1990 tot 1996 adjunct-directeur en hoofd commerciƫle zaken bij de Efteling. In een bericht op LinkedIn haalt hij herinneringen op aan het Spookslot. Daarin benadrukt hij hoe belangrijk de komst van de attractie was voor het park.

"Het zal later blijken de eerste stap te zijn van een groot uitbreidingsplan waardoor de Efteling naast haar prachtige Sprookjesbos, speeltuin en Carrouselpaleis een echt attractiepark werd en de marktleider in Europa."



Collectieve geheugen

Het spookkasteel is uitgegroeid tot een icoon, aldus het oud-directielid. "Het Spookslot mag gerust iconisch genoemd worden, zeker in het tijdsbeeld van toen. Het Spookslot past naadloos in ons collectieve geheugen. Velen bestempelen het toch nog steeds als hun favoriete attractie."



Van Assendelft de Coningh snapt dat er anno 2022 iets nieuws nodig is, want het publiek wordt veeleisender en de show zelf is inmiddels gedateerd. "Maar toch maakt het mij een beetje weemoedig. Een heel mooi stuk nostalgie, door miljoenen bewonderd en bemind, verdwijnt."



Liefde en nostalgie

De Efteling moet heel goed nadenken over de vervanger van het Spookslot, waarschuwt de oud-topman. Hij hoopt op "een waardige opvolger, voortkomend uit onze eigen historie, uit onze eigen sprookjes, verhalen, sagen en legenden". "Zodat alle bezoekers van de komende jaren over 44 jaar, in 2066, weer met liefde en nostalgie kunnen terugdenken aan een attractie die tot hun beste herinneringen hoort en die gegrift staat in het collectieve geheugen!"



Het Spookslot moet wijken voor nieuwe overdekte attractie van 25 miljoen euro, met een bijbehorend themagebied. Over het attractietype heeft de Efteling nog niets bekendgemaakt, behalve de theoretische capaciteit. Die bedraagt 1250 personen per uur.