Technicus die meewerkte aan Spookslot in de Efteling: 'Ik voelde een traantje opkomen'

Dat het Spookslot in de Efteling generaties lang miljoenen bezoekers heeft laten genieten, is voor een deel te danken aan Mari van Heumen (75). De elektrotechnicus was destijds verantwoordelijk voor de bewegingstechnieken in de attractie. Hij bedacht de mechanismen om de grafzerken, geesten en skeletten te laten bewegen. Het nieuws over de sluiting van het spookkasteel roept heel wat emoties op, vertelt Van Heumen aan Looopings.



"Ik zag het al een beetje aankomen, maar toen ik het nieuws maandagochtend las, voelde ik toch een traantje opkomen", geeft de oud-Efteling-medewerker toe. "Je gaat direct terugdenken aan vroeger: een geweldige tijd met geweldige collega's, waar er niet veel meer van over zijn. Dan gaat het leven toch wel snel."

De bouw van het Spookslot was een uniek project, juist omdat er nog weinig ervaring was met het neerzetten van grote attracties. "Het was echt pionieren", weet Van Heumen. "We kregen bijvoorbeeld een tekening van een monnik, een kist of een klokduiveltje en wij moesten spelenderwijs ontdekken hoe we dat moesten maken. Dat gebeurde dus als het ware gewoon in de hobbysfeer, met schijfjes, motortjes, cilinders en pneumatiek."



44 jaar later werken die technieken nog steeds. Het Spookslot is dan ook "heel onderhoudsvriendelijk", aldus de vakman. "De effecten werken eigenlijk altijd en de motors zijn heel sterk. Soms gaat er een touwtje stuk, maar dat is snel weer gemaakt."



Het resultaat was verbluffend, hoewel het budget destijds slechts 3,5 miljoen gulden (1,6 miljoen euro) bedroeg. "De bewegingen waren allemaal eenvoudig, maar met de muziek en de verlichting is er toch een heel mooi project neergezet. Er stonden direct lange wachtrijen. Het Spookslot zorgde voor een enorme stijging in de bezoekersaantallen, dat was gewoon fantastisch."



Bij de bouw in 1977 en 1978 hadden Van Heumen en zijn collega's niet kunnen vermoeden dat hun creaties het 44 jaar zouden volhouden. "Mensen dachten: de Efteling gaat misschien 25 jaar mee. Maar vandaag de dag is het park niet meer weg te denken uit Nederland, de Benelux en zelfs Europa."



Van Heumen hoopt dat niet álle onderdelen van het Spookslot verloren zullen gaan. "Misschien dat ze de contouren van het gebouw kunnen laten staan." Ondanks alle emoties begrijpt hij dat de Efteling er nu voor kiest om afscheid te nemen van de attractie, hoe pijnlijk dat ook is.



"Ik denk dat ze er goed over nagedacht hebben en dat we er een mooie, spectaculaire attractie voor terugkrijgen. Sander de Bruijn is een goede ontwerper. Later zullen wij als oud-medewerkers zeggen: misschien was deze beslissing achteraf gezien toch beter voor de ontwikkeling van het park. Als het helemaal klaar is, denken we: potverdorie, dit is toch ook weer mooi gemaakt."