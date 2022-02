Phantasialand

Darkride Hollywood Tour in Phantasialand gaat waarschijnlijk nooit meer open

Het lot van de klassieke bootjesdarkride Hollywood Tour in Phantasialand lijkt bezegeld. De nostalgische attractie uit 1990 is al sinds de zomer van 2020 dicht, naar verluidt vanwege waterschade. Inmiddels heeft het er alle schijn van dat de sluiting permanent is.



Phantasialand heeft er officieel nog niets over naar buiten gebracht, maar de pagina van Hollywood Tour werd onlangs verwijderd van de officiële website van het park. Op de plattegrond kwam de attractie vorig jaar al niet meer voor. Looopings vroeg de communicatieafdeling van het park afgelopen week om een reactie, maar er kwam geen antwoord.

Het attractiepark in Brühl is niet bepaald loslippig als het om bouwprojecten gaat. Eerdere sluitingen, bijvoorbeeld die van darkride Silbermine (2014) en simulator Race for Atlantis (2016), werden ook nooit vooraf aangekondigd. Fans blijven altijd tot het laatste moment in onzekerheid over welke oude attracties zullen verdwijnen.



King Kong

Hollywood Tour bestond uit een gezapig boottochtje langs scènes gebaseerd op films als Jaws, Tarantula, Frankenstein, 20,000 Leagues Under the Sea, The Wizard of Oz en King Kong. Door de belabberde kwaliteit van de decors en poppen had de attractie een cultstatus bij fans.



In het gebouw van Hollywood Tour bevindt zich ook de overdekte achtbaan Crazy Bats, voorheen Temple of the Night Hawk. Die was op de laatste openingsdag van het winterseizoen, bijna twee weken geleden, nog wel operationeel. Op dit moment is Phantasialand gesloten. Het zomerseizoen start op zaterdag 9 april.