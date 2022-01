Efteling

Makers vertellen: hoe is de grootste Efteling-encyclopedie ter wereld tot stand gekomen?

De online Efteling-encyclopedie Eftepedia is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een onmisbaar naslagwerk voor Efteling-liefhebbers. Op de website worden meer dan tweeduizend Efteling-onderwerpen tot in detail beschreven. In een nieuwe aflevering van de Efteling-podcast Kleine Boodschap geven twee van de makers een blik achter de schermen.



Redactieleden Friso Geerlings en Thijs Kinkhorst onthullen in een 99 minuten durend interview hoe het project van de grond is gekomen en hoe informatie vergaard wordt. Zo hebben de initiatiefnemers de beschikking over een interne zoekmachine met onder meer archieven van oude mailinglijsten, verdwenen internetfora, geïndexeerde boeken en foto's van achter de schermen.

Ook vertellen de Eftepedia-teamleden hoe bepaald wordt welke informatie een plek verdient in de onafhankelijke encyclopedie. Officiële uitingen van de Efteling zelf blijken lang niet altijd volledig te kloppen.



Rondleiding

Sommige bestanden werden op zeer onconventionele wijze verkregen. Geerlings beschrijft hoe de geluidseffecten van het Spookslot ooit overhandigd zijn door een medewerker tijdens een illegale rondleiding achter de schermen. Het personeelslid in kwestie haalde simpelweg de cd uit de attractie.



"Ik had mijn laptop bij en toen hebben we die cd geript. Toen wilden we die cd teruggeven, want ja, het Spookslot wil je niet te lang zonder geluid hebben staan, maar toen was in de tussentijd die medewerker ontslagen." Het gevolg was dat de fans de cd in kwestie niet konden teruggeven. Uiteindelijk is de cd provisorisch in een tasje aan een deurklink in de wachtrij gehangen. "En het Spookslot heeft volgens mij anderhalve week zonder geluid gestaan."



Ton van de Ven

De schrijvers krijgen regelmatig hulp van buitenstaanders. Toen voormalig creatief directeur Ton van de Ven nog leefde, mailde hij de redactie bijvoorbeeld regelmatig met aanvullingen en verbeteringen. "Het bleek dat hij heel Eftepedia aan het doornemen was", herinnert Kinkhorst zich, die ook een aantal voorbeelden van gestuurde mails geeft.



Verder gaat het over de band met de Efteling zelf en hoe die in de loop der jaren is veranderd. Eftepedia werd gelanceerd in februari 2014. Op dit moment bestaat de encyclopedie uit 2173 verschillende lemma's. Daarmee mag de site zich het grootste online naslagwerk over het Kaatsheuvelse attractiepark noemen. De pagina over Fata Morgana is het vaakst aangevuld: tot nu toe ruim 270 keer.