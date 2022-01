Ouwehands Dierenpark Rhenen

Foto's: Ouwehands Dierenpark Rhenen kan alsnog starten met lichtfestival

Het winterse lichtfestival van Ouwehands Dierenpark Rhenen is alsnog van start gegaan. Tot en met zaterdag 5 maart kunnen bezoekers op zeventien avonden kijken naar lichtsculpturen, lichteffecten en speciaal entertainment. Het evenement heet Light Nights: Magic Forest.



Eigenlijk had het festival al op vrijdag 10 december vorig jaar moeten beginnen. Door de coronamaatregelen was dat geen optie: in eerste instantie had de dierentuin te maken met de avondlockdown, later moesten alle niet-essentiële sectoren volledig sluiten. Een initiatief om abonnementhouders 's ochtends vroeg langs te laten komen, kon daardoor ook niet doorgaan.

Een jaar geleden, toen de landelijke coronasluiting tot in mei duurde, werd het lichtspektakel uiteindelijk helemaal geschrapt. Dankzij de versoepelingen van afgelopen week is daar dit keer geen sprake van. De eerste Light Nights-avond vond plaats op donderdag 28 januari.



Voorjaarsvakantie

Het evenement is te bezoeken op alle vrijdagen en zaterdagen, plus tijdens de voorjaarsvakantie van Midden- en Zuid-Nederland. In eerste instantie duren de Light Nights van 17.30 tot 21.00 uur. Vanaf 11 februari, als het later donker wordt, wordt het evenement een uur verlaat. Dan worden de sculpturen verlicht tussen 18.30 en 22.00 uur.



Verspreid over Ouwehands Dierenpark zijn 45 verschillende lichtshows te vinden. De lichtsculpturen staan in het teken van dieren. Sommige elementen bewegen. De meeste echte dieren zijn na zonsondergang niet te zien. Wie geluk heeft, kan in het donker wel enkele aapjes, pinguïns, volièrevogels, olifanten en reuzenpanda's spotten.



Avondtickets

Meerdere horecagelegenheden zijn geopend, waaronder het grote Jungle Restaurant. Avondtickets kosten 18 euro voor volwassenen. Er zijn ook entreebewijzen voor personen die overdag al in de dierentuin willen rondlopen, geldig vanaf 15.30 uur. Die kosten 21,50 euro.