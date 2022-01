Efteling

Petitie tegen sloop Spookslot in de Efteling: ruim vierduizend handtekeningen

Een online petitie tegen de sloop van het Spookslot in de Efteling is in een dag tijd duizenden keren getekend. Het Kaatsheuvelse attractiepark maakte gisteren bekend dat het Spookslot na 44 jaar het veld moet ruimen. Efteling-fan Noah Marissen kan dat moeilijk verkroppen. Hij besloot een petitie te starten, in de hoop de Efteling op andere gedachten te brengen.



"Zo'n mooi gebouw heeft onderhoud nodig, maar geen einde!", schrijft de initiator. Marissen blijkt veel medestanders te hebben. In korte tijd wist hij meer dan vierduizend handtekeningen te verzamelen. De reacties eronder hebben allemaal dezelfde strekking: het Spookslot is een legendarische attractie die niet verloren mag gaan.

Het ligt voor de hand dat de Efteling niets met de digitale petitie gaat doen. Toen algemeen directeur Fons Jurgens in een eerder interview gevraagd werd of de plannen nog gewijzigd kunnen worden, liet hij weten: "Dit is nu betaald. De nieuwe attractie komt er." De Efteling steekt 25 miljoen euro in de vervanging van het Spookslot.



Passend afscheid

Een woordvoerder laat aan Looopings weten dat de Efteling inmiddels kennis heeft genomen van de petitie. "We vinden het fijn dat fans zo betrokken zijn bij de toekomst van de Efteling", laat hij weten. "We kunnen hen beloven dat er echt iets moois voor terugkomt en dat we gaan kijken naar een passend afscheid voor deze iconische attractie."