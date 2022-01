Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt nieuw ontwerp van Marvel-themagebied Avengers Campus

Disneyland Paris geeft alvast een voorproefje op het nieuwe Marvel-themagebied Avengers Campus, dat komende zomer opengaat. Bij het presenteren van plannen voor jubileumjaar 2022 werd een nieuw ontwerp getoond van de uitbreiding van het Walt Disney Studios Park.



Daarop staan enkele Marvel-superhelden en de twee grote attracties in het gebied: een interactieve darkride met Spider-Man en een overdekte lanceerachtbaan met Iron Man. De achtbaan ging eerder door het leven als Rock 'n' Roller Coaster avec Aerosmith. Sinds het najaar van 2019 is de attractie dicht voor een verbouwing. De nieuwe naam is nog niet bekendgemaakt.

De Spider-Man-ride verschijnt op de oude locatie van een attractie rond rampenfilm Armageddon, naast The Twilight Zone Tower of Terror. Een kopie opende afgelopen zomer al in het Amerikaanse Disneyland Resort in Californië. In het Marvel-gedeelte komen verder restaurants en een meet-and-greet te liggen.



Quinjet

Op het nieuwe ontwerp staan naast Spider-Man en Iron Man ook Thor, Ant-Man, Wasp, Black Panther, Captain Marvel en Doctor Strange. In de lucht zijn de vernieuwde treinen van de achtbaan zichtbaar. Op de achtergrond prijkt de nieuwe voorgevel van de Iron Man-attractie, met een groot led-scherm. Verder heeft ook de Quinjet, het vliegtuig van de Avengers, een prominente plek gekregen.



Disneyland Paris heeft vandaag opnieuw bevestigd dat Avengers Campus over enkele maanden opengaat, als onderdeel van de viering van het dertigjarig jubileum. Een exacte datum is er nog niet. Voorlopig wordt gesproken over "zomer 2022".