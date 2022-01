Disneyland Paris

Avondshow Disneyland Paris ook komende weken niet te zien

Disneyland Paris moet avondspektakel Disney Illuminations ook de komende weken missen. De voorstelling bij het kasteel van Doornroosje maakte op 20 december 2021 een langverwachte rentree, maar al twee weken later werd de productie geschrapt. Sinds 3 januari is de show wederom niet te zien.



Vanwege het aanscherpen van de coronaregels zou Disney Illuminations zeker drie weken niet vertoond worden, tot maandag 24 januari. Nu is duidelijk dat die periode verlengd wordt. De show keert deze maand niet meer terug.

Op social media laat Disneyland weten dat Disney Illuminations volgens de huidige coronaregels vanaf woensdag 16 februari weer dagelijks op het programma staat. De voorstelling, met scènes uit onder andere The Lion King, Finding Nemo, Pirates of the Caribbean, Star Wars en Frozen, is dan te zien bij sluitingstijd van het Disneyland Park.



Zitplaatsen

Niet alleen Disney Illuminations werd op 3 januari stopgezet; ook Frozen: A Musical Invitation in Walt Disney Studios Park moest het veld ruimen. Die voorstelling werd vervangen door een meet-and-greet. Vandaag vond echter een test plaats met zitplaatsen bij de Frozen-show, in de hoop dat de productie op die manier wel opgevoerd kan worden. Normaal gesproken moet het publiek staan.



Eind december lanceerde Disneyland Paris nog een speciale tv-commercial waarin de terugkeer van Disney Illuminations in januari centraal stond. "Je hebt nog nooit zo veel zin gehad in januari", luidde de boodschap. Uiteindelijk heeft de show in januari dus precies twee dagen gedraaid.