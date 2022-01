Nieuws

Nederlands attractieparken en dierentuinen ontwaken uit winterslaap: coronabewijs overal verplicht

De verplichte sluiting van de Nederlandse pretparken, dierentuinen en musea zit erop. Het kabinet kiest voor het versoepelen van de coronamaatregelen voor zogeheten doorstroomlocaties. Vanaf woensdag 26 januari mogen attractie- en dierenparken weer bezoekers ontvangen.



Dat heeft minister-president Mark Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Wel veranderen de toegangsregels ten opzichte van vóór de lockdown. Zo moeten pretparken, dierentuinen en musea allemaal een coronatoegangsbewijs vragen aan personen vanaf 13 jaar. Bezoekers tonen op die manier bij de ingang aan dat ze gevaccineerd, getest of genezen zijn.

Eerder was dat niet verplicht. Enkele parken, waaronder de Efteling, Toverland en Wildlands Adventure Zoo Emmen, deden wel een coronacheck op eigen initiatief. Op die manier konden die parken in eerste instantie de overige coronaregels loslaten. Bezoekers hoefden bijvoorbeeld geen mondmaskers te dragen en geen anderhalve meter afstand te houden als bij de entree een QR-code gescand werd.



Niet-essentiële sectoren

Op zondag 28 november kwam daar verandering in. Toen werd afstand houden en mondkapjes dragen ook verplicht voor plekken mét een coronabewijs. Toch hielden de deelnemende parken vast aan de checks. Drie weken later werd vrij onverwachts besloten dat alle niet-essentiële sectoren in Nederland, waaronder de toeristische attracties, dicht moesten.



Bij de heropening zal het 3G-beleid niet meer optioneel zijn: overal zullen QR-codes gecheckt moeten worden. Anderhalve meter afstand houden blijft de norm, net als het dragen van mondkapjes in binnenlocaties. Parken als Duinrell, Madurodam, Diergaarde Blijdorp, Artis, Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark en Safaripark Beekse Bergen gaan voor het eerst met een coronabewijs werken.



Vijfenhalve week

Alle locaties mogen geopend zijn van 05.00 tot 22.00 uur. Er geldt een maximum van één bezoeker per 5 vierkante meter, met een maximum van 1250 personen per ruimte. Uiteindelijk heeft de winterse lockdown vijfenhalve week geduurd. Dat is een stuk korter dan een jaar geleden. Toen moesten de parken gesloten blijven van half december tot de derde week van mei.



Niet alle parken gaan direct open. Zo blijven de poorten van Attractiepark Slagharen, Walibi Holland, Avonturenpark Hellendoorn, het Dolfinarium en Apenheul nog een tijdje dicht. Daar start het nieuwe seizoen pas in het voorjaar. Toverland, dat eigenlijk doordeweeks ook geopend zou zijn, heeft nog enkele dagen nodig om het park startklaar te maken. Bezoekers zijn vanaf zaterdag 29 januari weer welkom.