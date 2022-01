Efteling

Heel veel negatieve reacties op sluiting Spookslot in de Efteling: 'Dit is echt te triest voor woorden'

De Efteling wordt bedolven onder negatieve reacties nu bekend is dat het Spookslot moet verdwijnen. Het attractiepark liet vanochtend weten dat het spookkasteel na 44 jaar wordt afgebroken. Op social media overheerst de teleurstelling. Zelfs op de officiële Facebook-pagina van de Efteling klinkt vooral kritiek.



Efteling-bezoekers keuren de beslissing om het Spookslot te slopen massaal af, als we de stroom aan reacties op Facebook en Twitter mogen geloven. "Jammer Efteling!", schrijft Patrick Pijman bijvoorbeeld. "Zo ontzettend zonde om weer iets nostalgisch te slopen voor iets nieuws. Een hoop bezoekers komen voor de nostalgie in het park!"

Hanco van Egdom noemt het "bizar" en "onverteerbaar" dat het Spookslot moet verdwijnen. "Is een iconische attractie die in ere gehouden dient te worden!" De opmerking leverde in korte tijd bijna driehonderd likes op. "Niet te vatten dat het iconische Spookslot wordt opgeofferd", vult Niels de Valk aan. "Dan maar hopen dat het niet van een bedroevende kwaliteit als Max & Moritz is."



Abonnement opzeggen

Daniel Jaspers somt andere attracties op die zijn gesloopt onder het bewind van directeur Fons Jurgens, zoals de Bob en Polka Marina. "Zou het daarom zijn dat we nauwelijks nog naar de Efteling gaan? De Efteling is helaas een nieuwe weg ingeslagen. Nostalgie, waar de Efteling het voor een groot deel van moet hebben, lijkt taboe voor de heer Jurgens. Het wordt tijd om ons abonnement op te gaan zeggen."



Bas IJpelaar gaat nog een stapje verder. "De Efteling is de laatste jaren veranderd van een mooi, authentiek sprookjespark in Anton Pieck-stijl naar een commercieel gedrocht", zegt hij. "Een dertien-in-een-dozijn-pretpark. Doodzonde, het parkmanagement moet zichzelf kapot schamen."



Respect

Judith Drexhage vindt dat het Spookslot wat meer respect verdient. "Ik weet niet waar de nieuwe directeur mee bezig is. Dit is ontzettend eikelig." Marcel Luijten: "Helaas zie ik de signatuur van Anton Pieck steeds verder vervagen. En juist die stijl maakte de Efteling zo mooi ten opzichte van andere attractieparken." Elke Parsa: "Zonde van het Spookslot en de prachtige omgeving daar..."



Symen Veldhuis wijst erop dat de Efteling jarenlang geroepen heeft dat oude attracties behouden moeten blijven. "Nu lijkt het beleid juist om oude attracties weg te halen. De nostalgie en Pieck-sfeer verdwijnen uit het park voor minder sfeervolle attracties. Alles om maar groter en commerciëler te worden." Yoran de Bont spreekt over "Efteling-erfgoed". "Eeuwig zonde. Hier heb ik als kleine jongen mijn liefde voor klassieke muziek ontdekt."



Geldmachine

Ook Marjolein Petit snapt er niets van dat het Spookslot tegen de vlakte gaat. "En zo moeten oude tradities en nostalgie weer plaatsmaken voor de geldmachine. Als jullie de oude generatie verliezen, verliezen jullie ook de nieuwe. Dit is echt te triest voor woorden."



Joop Krauthausen heeft warme herinneringen aan het Spookslot. "Een kunstwerk gaat de vergetelheid in", verzucht hij. "Bedankt Efteling dat jullie miljoenen mensen hun herinneringen saneren. Ik hoop dat het veel geld oplevert! Maar steeds minder van mijn geld. Weten jullie wat er gebeurt als steeds minder opa's en oma's hun geliefde Efteling-herinneringen niet meer terugvinden? Dan hebben ze straks geen 'saaie' dingen meer om te delen met hun kleinkinderen."



Afscheid nemen

Het is slechts een kleine greep uit de honderden negatieve commentaren. Schrikt de Efteling van die reacties? "Natuurlijk doet het ons iets", laat een woordvoerder aan Looopings weten. "Het doet ons ook wat om afscheid te nemen van zo'n iconische attractie. Maar we willen, passend bij de visie voor 2030, blijven investeren in continuïteit, zelfstandigheid en kwaliteit van de organisatie."



Het huidige Spookslot is daar nu eenmaal geen onderdeel van, aldus de voorlichter. "De focus ligt steeds meer op het creëeren van themagebieden, zodat gasten volledig ondergedompeld worden in een andere wereld. Daar passen deze plannen perfect bij."



Griezelthema

Of dat ook betekent dat het griezelthema en de beroemde muziek zullen terugkeren, wil de woordvoerder nog niet bevestigen. "Maar we hopen dat zodra de plannen voor het nieuwe gebied bekend zijn, iedereen net zo enthousiast is als dat wij zijn."