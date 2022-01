Efteling

Efteling wil Sprookjesbos voortaan open houden tijdens lockdown

Als pretparken in de toekomst moeten sluiten vanwege een lockdown, wil de Efteling dat het Sprookjesbos toegankelijk blijft. Dat vertelt directeur Fons Jurgens in een interview. Hij vindt het onterecht dat steeds het volledige attractiepark dicht moet, terwijl er volgens hem sprake is van allerlei verschillende sectoren bij elkaar.



"De Efteling moet niet meer als geheel worden gezien", zegt Jurgens in gesprek met het Brabants Dagblad. "Het is een park met verschillende onderdelen die los van elkaar moeten kunnen bestaan. We hebben in het park natuurlijk van alles; binnen- en buitenattracties. Horeca en afhaal. Het moeten niet meer als één worden beoordeeld."

De directeur noemt het Sprookjesbos als voorbeeld. "Zo zijn er bijvoorbeeld plannen in de maak om het Sprookjesbos ook echt als 'bos' te waarderen en het daarom los van het park open te kunnen houden", aldus Jurgens.



Toestemming

In april vorig jaar deed de Efteling al een poging om toestemming te krijgen om alleen het Sprookjesbos te openen, zo wist Looopings destijds te melden. Dat kreeg men destijds niet voor elkaar. Het regelen van nieuwe vergunningen moet dergelijke stappen in het vervolg wel mogelijk maken.



De huidige coronamaatregelen lopen tot en met dinsdag 25 januari. Alles wijst erop dat het kabinet dinsdagavond versoepelingen gaat aankondigen voor de recreatiesector. Attractie- en dierenparken mogen dan weer open op woensdag 26 januari.



Afgeslankt

Jurgens denkt niet dat het coronavirus snel zal verdwijnen. "Ik denk dat corona altijd een rol blijft spelen. Maar dan wellicht alleen in de winter. Dat we in die tijd voortaan een afgeslankte Efteling hebben, maar de zomers zonder beperkingen zijn. Met flexibel personeel en nieuwe vergunningen moeten we daar beter onze weg in kunnen vinden."