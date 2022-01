Efteling

Efteling bevestigt nieuw hotel bij entree: zeven verdiepingen, 143 kamers, 50 miljoen euro

De Efteling gaat bij de entree inderdaad een gloednieuw hotelcomplex bouwen. Het 50 miljoen euro kostende project, waar de afgelopen maanden al veel over te doen was, is eindelijk officieel bevestigd. Op het Dwarrelplein, het plein bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, wordt een hotel neergezet met zeven verdiepingen, 143 kamers, een spa en twee restaurants. In 2024 moet de opening plaatsvinden.



De voorbereidende werkzaamheden zijn weken geleden al gestart. Looopings meldde de komst van het hotel op 21 november vorig jaar. Toen wilde de Efteling het nieuws niet bevestigen. Ook toen er bouwvergunningen werden aangevraagd en er een enorme bouwschutting verscheen, gaven voorlichters niet thuis. Zelfs bij het uitlekken van enkele ontwerpen hielden woordvoerders hun kaken stijf op elkaar.

Nu komt de bevestiging er alsnog. Toch geeft de Efteling nog niet veel details prijs over het hotel. Bovendien zijn er nog geen tekeningen vrijgegeven. Wel is duidelijk dat het zal gaan om het grootste hotel binnen de wereld van de Efteling. Het gebouw wordt "imposant", valt te lezen in een persbericht. De naam is nog niet bekendgemaakt.



Sprookjesbos

Bezoekers die straks in het luxe hotel blijven slapen, kunnen uitkijken over het Sprookjesbos of watershow Aquanura. 50 miljoen euro is veel geld, zelfs voor de Efteling. Ter vergelijking: de bouw van de eerste fase van vakantiepark Efteling Bosrijk (2009), met 125 huisjes, kostte destijds 52 miljoen euro. Voor vakantiepark Loonsche Land (2017) werd 30 miljoen euro uitgetrokken.



De Efteling heeft de afgelopen jaren steen en been geklaagd over het missen van inkomsten door de coronacrisis. Waarom dan toch zo'n grote investering in financieel lastige tijden? "Ondanks de tijdelijke sluiting willen we niet stilstaan en deze periode juíst inzetten om ons voor te bereiden op de toekomst", vertelt algemeen directeur Fons Jurgens.



Financiën

Corona zorgt er wel voor dat de plannen zijn afgeslankt. Eigenlijk wilde de Efteling niet alleen een hotel neerzetten, maar ook beginnen met het uitbreiden van het park aan de oostzijde. Dat is nu mogelijk dankzij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan. De financiën laten zo'n grote stap echter niet toe, aldus Jurgens.



"We richten ons eerst op ontwikkelingen binnen het attractiepark omdat dit minder financiële risico's met zich meebrengt dan een veel uitdagendere uitbreiding buiten de huidige parkgrenzen." De visie voor 2030 - met zo'n zeven miljoen jaarlijkse bezoekers - blijft ongewijzigd. Volgens de directeur is alleen de volgorde aangepast. "De beslissing hierover is niet over een nacht ijs gegaan: investeren in deze bijzondere tijd blijft spannend. Maar het is belangrijk om ook in deze tijd vooruit te kijken."



Ondergronds

De komende maanden worden eerst ondergrondse werkzaamheden verricht voor het hotel. Daarna volgen pas de bovengrondse werkzaamheden. Een groot deel van de parkeerplaats is ingericht als bouwterrein. De toegangscontrole zal over een tijdje tijdelijk verplaatst worden.