Efteling

Efteling gaat Spookslot na de zomer slopen: 'Niet meer van deze tijd'

Het Spookslot in de Efteling is dit jaar voor het laatst geopend. Na de zomerperiode wordt de attractie uit 1978 permanent gesloten en gesloopt. Dat maakt de Efteling vanochtend bekend. Volgens algemeen directeur Fons Jurgens is het spookkasteel na 44 jaar toe aan vervanging.



"Het Spookslot was, als we heel eerlijk zijn, misschien tien jaar geleden al niet meer van deze tijd", zegt hij in gesprek met het Brabants Dagblad. Daarom komt er een nieuwe attractie voor in de plaats, die 25 miljoen euro gaat kosten. Looopings maakte daar begin december al melding van.

De Efteling wil nog niets zeggen over het attractietype, behalve dat het zal gaan om een overdekte toevoeging met een theoretische capaciteit van 1250 personen per uur. 25 miljoen euro is een vrij forse investering. Met de bouw van Max & Moritz was 15 miljoen euro gemoeid. Symbolica kostte destijds 35 miljoen euro, aan Baron 1898 hing een prijskaartje van 18 miljoen euro.



Pijn in het hart

Jurgens meldt dat het Spookslot tegenwoordig de slechtst gewaardeerde Efteling-attractie is. Bij de opening "had de attractie een enorme aantrekkingskracht", realiseert hij zich. "Maar dat is voorbij." Toch begrijpt de directeur dat het Spookslot gemist gaat worden. "Afscheid nemen van een icoon is moeilijk. Dat doen we met pijn in het hart."



Jurgens heeft inmiddels een reputatie als attractiesloper. Sinds zijn aantreden werden PandaDroom, de Bob, Polka Marina, Monsieur Cannibale en het Avonturen Doolhof weggehaald. Daar komt straks het Spookslot bij. Geen andere Efteling-directeur was verantwoordelijk voor het verwijderen van zo veel attracties.



Planning omgegooid

Eigenlijk was de Efteling van plan om dit jaar te beginnen met de bouw van een volledig nieuw themagebied aan de oostzijde van het park, naast het Efteling Hotel. Daar moet een familieachtbaan in circusthema verrijzen, zo lekte jaren geleden al uit. In eerste instantie kon dat project niet doorgaan doordat het bestemmingsplan niet werd goedgekeurd. Nu is de planning wederom omgegooid vanwege de financiële moeilijkheden die de coronacrisis met zich meebrengt.



Jurgens: "We hebben nu geen geld om die grote slag te slaan. Maar stilstaan is geen optie, dus kiezen we voor iets anders. Ook een flinke investering, maar wel een noodzakelijke." Naast het vervangen van het Spookslot wordt er 50 miljoen euro gestoken in een nieuw hotel bij de entree. Dat project is nu eveneens officieel bevestigd.



Ton van de Ven

Het Spookslot was de eerste grote Efteling-attractie die werd ontworpen door wijlen creatief directeur Ton van de Ven. Later stond hij ook aan het roer van bijvoorbeeld Fata Morgana (1986), het Volk van Laaf (1990), Droomvlucht (1993), Villa Volta (1996) en Vogel Rok (1998).



In het Spookslot maken bezoekers een wandeling door een duister kasteel met lugubere objecten, gevolgd door een zeven minuten durende computergestuurde spookvoorstelling op muziek. Het decor bestaat onder meer uit bewegende grafstenen, een man die is opgehangen aan een klokkenkoord, onheilspellende monniken, een zwevende viool, dwalende geesten en een heks op een brandstapel.



Danse Macabre

De iconische soundtrack - de Danse Macabre van de Franse componist Camille Saint-Saëns - is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden aan de Efteling. Het nummer wordt sinds 2012 ook gebruikt in watershow Aquanura, als de climax van de Eerste Efteling Symfonie.



De komende maanden is het Spookslot nog te bezoeken. Daarna beginnen de werkzaamheden in het gebied. De Efteling wil geen losstaande attractie neerzetten, maar een volledige themawereld creëren zoals eerder gebeurde bij Max & Moritz en de Wereld van Sindbad. In 2024 moet de nieuwe omgeving helemaal af zijn.