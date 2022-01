Prater

Grootste mobiele achtbaan ter wereld komt naar Oostenrijks pretpark

Het Oostenrijkse pretpark Prater haalt de grootste transportabele rollercoaster ter wereld in huis. De gigantische kermisachtbaan Olympia Looping staat dit jaar in het attractiepark in Wenen. Normaal gesproken reist de iconische attractie op de Duitse kermis.



Van half november tot begin januari stond de Olympia Looping nog in Londen voor winterkermis Hyde Park Winter Wonderland, onder de naam München Looping. Nu zijn de transporten aangekomen in Prater. Daar start het zomerseizoen half maart. Het park is gratis toegankelijk. Voor de attracties moet afzonderlijk betaald worden.

In 2016 en 2018 was de achtbaan met vijf loopings ook al enkele maanden te gast in Prater, tot en met de zomervakantie. Daarna verhuisde de attractie steeds naar München voor het Oktoberfest. De afgelopen twee jaar ging het populaire Duitse volksfeest niet door vanwege corona. Dit jaar moet het evenement op zaterdag 17 september van start gaan.