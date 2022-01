Efteling

Matthijs van Nieuwkerk wil alles weten over Efteling-hobby topviroloog

De Belgische topviroloog Marc Van Ranst heeft zaterdagavond uitvoerig mogen vertellen over zijn Efteling-hobby op de Nederlandse televisie. Presentator Matthijs van Nieuwkerk wilde in tv-show Matthijs Gaat Door op NPO 1 alles weten over de bijzondere fascinatie die Van Ranst heeft voor het Kaatsheuvelse sprookjespark.



De bekende viroloog adviseert de Belgische autoriteiten over de bestrijding van het coronavirus. Hij is niet alleen een groot Efteling-liefhebber: Van Ranst verzamelt ook Efteling-spullen. Voor de gelegenheid had hij een zeldzaam Efteling-fotoboekje en -plattegrond uit 1972 meegenomen naar de tv-studio.

De Vlaming werd verrast met een uitvoering van het nummer Afrikaan Beat van Bert Kaempfert, de muziek van De Indische Waterlelies. Vervolgens ging het bijna tien minuten lang over de Efteling, sprookjes en het werk van Anton Pieck, dat volgens Van Ranst ondergewaardeerd is. Als favoriete attracties noemde hij het Sprookjesbos en Droomvlucht.



Sprookjeswereld

"Wat zegt het dat een viroloog die bezig is met de toekomst van de wereld - levens staan op het spel - zich 's avonds laat verliest in een sprookjeswereld?", vroeg Van Nieuwkerk zich af na het aanhoren van het verhaal.



"Sprookjes bestaan, Matthijs", kaatste Van Ranst terug. "Sprookjes zijn altijd belangrijk geweest. Dat is iets wat je doorgeeft aan je kinderen of kleinkinderen. Dat is niks om mee te lachen. Er worden levenslessen in doorgegeven, het is iets om te koesteren."



Repeteren

Van Nieuwkerk gaf toe een sterke connectie te hebben met Afrikaan Beat, maar niet vanwege de Efteling. Het nummer werd vijftien jaar lang gedraaid bij het voorbereiden van zijn talkshow De Wereld Draait Door. "Als wij gingen repeteren met muzikanten of met de redactie, dan klonk elke dag dit nummer. Om vrolijk te worden. Het is voor mij de halve soundtrack van mijn leven eerlijk gezegd."



De uitzending van Matthijs Gaat Door is terug te kijken via de website van NPO Start. Naar de aflevering keken zaterdagavond ruim een miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.