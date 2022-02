Bellewaerde Park

Bellewaerde Park gaat klassieke Keverbaan na ruim veertig jaar afbreken

De Keverbaan van het Belgische pretpark Bellewaerde Park gaat binnen afzienbare tijd verdwijnen. Het attractiepark in Ieper neemt waarschijnlijk na 2022 afscheid van de iconische familieachtbaan uit 1981. Er komt een nieuwe attractie voor in de plaats.



Bellewaerde Park heeft dat voornemen uitgesproken tijdens een bijeenkomst met buurtbewoners, zo melden betrokkenen aan Looopings. Toch wil het management het nieuws niet bevestigen. Het is nog niet duidelijk wat voor vervanger men op het oog heeft.

De 41 jaar oude Keverbaan - één van de oudste nog werkende achtbanen in België - is een absolute klassieker. De attractie van de Duitse leverancier Zierer stond eind jaren zeventig al in een kleinschalig pretparkje in Duitsland, onder de noemer Marienkäferbahn. Daarna werd de 360 meter lange rollercoaster naar Bellewaerde verplaatst. Vele miljoenen bezoekers maakten de afgelopen decennia een ritje.



Thema

Het achtbaantype verdwijnt niet volledig uit België. In Plopsaland De Panne staat een vergelijkbare coaster van Zierer, geopend in 1976 en opnieuw opgebouwd in 2013. Die wordt momenteel voorzien van een nieuw thema.



Bellewaerde Park telt nu vijf achtbanen. Naast de Keverbaan zijn dat boomerang coaster Boomerang (1984), overdekte achtbaan Huracan (2013), rodelachtbaan Dawson Duel (2017) en familieachtbaan Wakala (2020).