Futuroscope

Frans pretpark opent tornadosimulator van 21 miljoen euro: grootste led-scherm ter wereld

Het futuristische Franse pretpark Futuroscope heeft dit weekend een grote nieuwe attractie geopend. In Chasseurs de Tornades komen bezoekers midden in een tornado terecht. Ze zitten op een bewegend plateau, omringd door een 360 graden-scherm. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende speciale effecten.



Volgens het attractiepark gaat het om het grootste led-scherm ter wereld, met een oppervlakte van 420 vierkante meter en een diameter van 17 meter. De film wordt gecombineerd met een fysiek decor in de vorm van een rijdende auto. Het hydraulische platform van de Canadees-Amerikaanse fabrikant Dynamic Attractions, met 120 zitplaatsen, kantelt en draait met een topsnelheid van 30 kilometer per uur.

Futuroscope investeerde 21 miljoen euro in de toevoeging. Het attractietype wordt motion theater genoemd. Volgens het achtergrondverhaal werken een onderzoeker en een tornadojager aan een apparaat dat tornado's kan uitschakelen. Als een tornado het pretpark dreigt te verwoesten, krijgen de hoofdrolspelers de kans om hun uitvinding te testen.