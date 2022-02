Attractiepark Toverland

Vier uur durende carnavalsshow in Toverland: 2500 tickets te koop

De carnavalsperiode wordt volgende week afgetrapt met een groot feest in Toverland. In het Limburgse attractiepark vindt op vrijdag 25 februari een vier uur durende feestavond plaats met optredens van carnavalsartiesten. Dankzij het versoepelen van de coronaregels kunnen daar maar liefst 2500 feestgangers bij aanwezig zijn.



Een ticket voor de zogeheten De Graote Vastelaovend Show, die van 19.00 tot 23.00 uur duurt, kost 22,22 euro per persoon. Het buitenevenement is toegankelijk voor bezoekers vanaf 6 jaar. Een coronatoegangsbewijs is niet nodig: iedereen mag zonder QR-scan naar binnen.

De carnavalsshow vindt plaats in entreegebied Port Laguna. Daar wordt een groot podium neergezet. De attracties zijn niet geopend. Het park is te bereiken per auto, maar er rijden op de feestavond ook bussen vanuit de grote Limburgse steden. Volgens de organisatie gaat het om "het eerste outdoor evenement in Nederland met publiek na de versoepelingen".



Publiek

De Graote Vastelaovend Show is vorig jaar ontstaan als een online evenement waarmee kijkers vanuit huis carnaval konden vieren in coronatijd. Eigenlijk was het de bedoeling om dit jaar wederom alleen een livestream aan te bieden. Nu carnaval dankzij het verdwijnen van de coronamaatregelen door kan gaan, mag er toch publiek bij aanwezig zijn.



Wie niet in de gelegenheid is om naar Toverland te komen, kan de show gratis online volgen via een livestream. Op het programma staan optredens van onder andere Hoondervel, Marleen Rutten, Rempetemp, Pruuf Mar, Dieter Koblenz, Beppie Kraft, Big Benny en Kartoesj.