Futuroscope

Frans pretpark Futuroscope wil overdekt waterparadijs: nieuwe ontwerpen

Het Franse pretpark Futuroscope wil binnen enkele jaren een gigantisch overdekt waterparadijs openen. Nieuwe ontwerpen en bouwplannen tonen hoe de uitbreiding eruit moet komen te zien. Op tekeningen is een enorm complex zichtbaar met sierlijke vormen, veel glas en een groot aantal waterglijbanen.



Het zwembad krijgt de naam Aquascope. In 2024 moet de opening plaatsvinden. De ontwerpen zijn afkomstig uit milieustudies waarin de impact voor de omgeving uiteen wordt gezet. Er is ook een concept met een lazy river. Een andere afbeelding toont een zwembad omringd door een gebogen videoscherm.

Het project kwam in 2020 al in het nieuws. Toen presenteerde Futuroscope ambitieuze toekomstplannen voor het komende decennium. Het nieuwe waterpark moet onderdeel worden van een resort met een themahotel en een vakantiepark. Blijven slapen in het hotel - Hôtel Station Cosmos - kan vanaf komend voorjaar. Het vakantiepark staat voor 2023 op de planning.



Walibi

In totaal gaat het om een investering van enkele honderden miljoenen euro's. Het Franse park had al een eigen hotel zonder bijpassend thema. Dat heet simpelweg Hotel du Futuroscope. Futuroscope is onderdeel van Compagnie des Alpes, de parkengroep die we kennen van bijvoorbeeld Walibi Holland, Walibi Belgium, Bellewaerde Park en Parc Astérix.