Nieuw type waterattractie komt naar Frans pretpark Futuroscope

Het Franse pretpark Futuroscope werkt aan een nieuw soort waterattractie. Bij de Duitse attractiebouwer Mack Rides bestelde het park een attractie van het type rocking boat. Die moet in het voorjaar van 2024 opengaan. De voorlopige naam luidt Mission Bermudes.



Bezoekers maken een vaartocht richting de beruchte Bermudadriehoek. Het concept werd in 2020 aangekondigd als onderdeel van een gigantisch ontwikkelingsplan. Toen was het attractietype nog niet duidelijk. Bij een rocking boat leggen de bootjes een parcours af vol scherpe bochten en onverwachte wendingen, terwijl ze heen en weer kunnen schommelen zonder te kapseizen.

"Gasten stappen aan boord van een boot voor een expeditie naar een onbekende wereld", zo valt te lezen in de bouwplannen. "Eerst zijn ze ondergedompeld in een prachtig vredig universum, maar gaandeweg zullen ze steeds meer spanning ervaren en verrassingen tegenkomen."



Picknickplaats

In hetzelfde document komen alvast enkele ontwerpen en bouwtekeningen voorbij. Het project met de werktitel Flume wordt gerealiseerd aan de rand van het huidige park, op de plek van een picknickplaats en de waterspeelplaats Jardin des Energies.



Een prototype van het ritsysteem wordt sinds 2020 gebruikt in het decor van de darkride Piraten in Batavia in het Duitse Europa-Park. In twee scènes komt een bootje met een skelet voorbij. Dat element werkt met behulp van het rocking boat-concept, hoewel er dus geen personen in kunnen plaatsnemen.