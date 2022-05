Futuroscope

Futuroscope opent Space Loop: het eerste achtbaanrestaurant van Frankrijk

Bezoekers van het Franse pretpark Futuroscope kunnen nu lunchen en dineren in een heus achtbaanrestaurant. Het futuristische attractiepark opende onlangs Space Loop, waar de gerechten en drankjes via een achtbaanrail naar de tafels worden gebracht. Het concept, dat we al kennen van parken in Duitsland, Engeland en Oostenrijk, is voor het eerst beschikbaar in Frankrijk.



Space Loop, vormgegeven als een observatiekoepel in een ruimtestation, hoort bij het nieuwe ruimtehotel Station Cosmos. Hotelgasten kunnen er 's ochtends terecht voor een ontbijt. 's Middags en 's avonds is het etablissement ook toegankelijk voor parkgasten. Station Cosmos ligt net buiten de ingang van Futuroscope.

Het plaatsen van een bestelling kan met behulp van een pasje en een touchscreen. Na de bereiding stoppen medewerkers de hapjes en drankjes in luchtdichte bakken. Twee spiraalvormige liften brengen de gerechten naar de top van het restaurant. Vervolgens arriveren ze via scherpe bochten en andere elementen, waaronder een looping, aan tafel. Alleen alcoholische dranken worden gebracht door medewerkers.



Entertainment

Het 208 zitplaatsen tellende themarestaurant is "een attractie op zich", laat Futuroscope weten. "Het past in de trend om entertainment en eten met elkaar te combineren." Het menu bevat onder meer een burger, fish and chips, een poké bowl, pasta met zalm en vegetarische risotto.



Het concept is afkomstig van de Duitse firma HeineMack. In het Duitse attractiepark Europa-Park staat sinds 2011 een achtbaanrestaurant onder de naam FoodLoop. Alton Towers in Engeland en Prater in Oostenrijk openden een vergelijkbaar restaurant in 2016. Ook op andere plekken in Europa, buiten pretparken, zijn enkele vestigingen te vinden.