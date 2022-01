Nieuws

België heropent volgende week binnenattracties, zwembaden en overdekte pretparken

België durft het aan om de coronaregels weer wat te versoepelen. Vanaf vrijdag 28 januari mogen pretparken alle binnenattracties heropenen. In dierentuinen worden binnenverblijven opnieuw toegankelijk. Ook binnenspeeltuinen, zwembaden en overdekte attractieparken gaan weer open.



Dat heeft het Belgische Overlegcomité besloten. In België is weliswaar sprake van vele honderdduizenden nieuwe besmettingen per week, maar de omikronvariant van het coronavirus zorgt ervoor dat mensen minder ziek worden dan voorheen. Daardoor is de druk op de zorg beheersbaar, zegt de regering.

Binnenspeeltuinen zijn in België al sinds begin december 2021 noodgedwongen gesloten. Als gevolg daarvan gingen in de pretparken overdekte doe-attracties als glijbanen, klimtoestellen en speeltuinen dicht. Sinds zondag 26 december gelden nog strengere regels. Toen werden nagenoeg alle binnenactiviteiten aan banden gelegd.



Bioscopen

Enkele dagen later werden de maatregelen voor de cultuursector alweer teruggedraaid, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Theaters, concertzalen en bioscopen konden vervolgens weer bezoekers ontvangen. Overdekte pretparken en binnenattracties bleven wel dicht.



Daar komt dus op 28 januari verandering in. Dan mogen Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Station Antwerp weer open, net als de waterparken Aqualibi, Bellewaerde Aquapark, Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit. Plopsaland De Panne heropent darkride Het Bos van Plop en het overdekte gedeelte Mayaland, Boudewijn Seapark mag Bobo's Indoor weer openstellen.



Bobbejaanland

Bij grote parken als Walibi Belgium en Bobbejaanland start het nieuwe seizoen pas over enkele maanden.