Duinrell

Foto's: Duinrell introduceert klassieke Amerikaanse Airstream-campers

Blijven slapen in Duinrell kan sinds kort in een klassieke Amerikaanse camper. Het Wassenaarse attractie- en vakantiepark heeft drie trailers van het bekende merk Airstream op de kop weten te tikken. Airstreams worden gekenmerkt door afgeronde vormen in aluminium. Het concept komt uit de jaren dertig.



In Duinrell kregen de hippe trailers een plek aan het water op kampeerveld het Hertenkamp, gelegen op zo'n 200 meter van de attracties. Er staan drie verschillende exemplaren: een normale Airstream 534, het Large-model 604 en de XL-variant 684. Men spreekt over "een iconisch kampeermiddel".

Elke Airstream heeft een zithoek, een tweepersoonsbed, elektrische verwarming, airco, een tv en een keuken. Ze zijn geschikt voor twee personen, maar dankzij extra tenten naast de campers kunnen vier mensen gebruikmaken van de accommodatie.



Vaste plek

Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt schafte de eerste Airstream vorig jaar zomer aan, maar toen werd de trailer nog niet verhuurd. Afgelopen winter zijn er twee bijgekomen. Nu hebben ze een vaste plek gekregen in het vakantiepark. Als het concept een succes blijkt, komen er later wellicht meer.



Verder investeerde Duinrell dit jaar in vijftien nieuwe tenten voor twee tot twaalf personen. Daarnaast is de receptie volledig vernieuwd en kwamen er nieuwe sportfaciliteiten.