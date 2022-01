Duinrell

Duinrell investeert in vakantiepark: nieuwe tenten en gerenoveerde receptie

Duinrell start het nieuwe seizoen met een reeks investeringen in het vakantiepark. Vanaf april kunnen verblijfsgasten kiezen uit nieuwe tenten en trailers. Verder komen er extra kampeerplekken en meer sportfaciliteiten. Bovendien wordt de receptie gerenoveerd.



Het vakantiepark wordt uitgebreid met vijf luxe ranger lodges voor zeven personen. Die zijn voorzien van een speciale vide met een minitent en een hangmat voor de kinderen. Speciaal voor de koudere maanden bestelde Duinrell acht luxe thermotenten, voorzien van een infrarood verwarmingspaneel.

Wie met een grote groep komt overnachten, kan blijven slapen in een nieuwe family lodge geschikt voor twaalf personen. Voor kleinere gezelschappen is er een nieuwe luxe lodgetent voor twee personen, voorzien van een houten veranda en loungestoelen.



Glimmend

Daarnaast introduceert Duinrell drie Airstreams; hippe trailers zilverkleurige trailers die beschikken over een extra tweepersoonstent, waardoor ze geschikt zijn voor vier personen. De glimmende accommodaties komen te staan op kampeerveld het Hertenkamp, aan het water. Op de camping wordt ook gezorgd voor 25 extra kampeerplekken met privésanitair, volgens Duinrell "op veler verzoek".



Sportieve bezoekers kunnen gebruikmaken van een nieuw volleybalveld en twee nieuwe padelbanen. "We spelen in op de nieuwste rage", aldus het Wassenaarse park. Padel is een racket- en balsport die wordt gezien als een mix van tennis en squash. In het bos- en duingebied naast het attractiepark worden de wandelpaden verbeterd, belooft Duinrell.



Make-over

De receptie, gelegen bij de ingang van het pretpark, ondergaat een "totale make-over". "De indeling wordt aangepast met veel natuurlijk elementen." Het totale investeringsbedrag is niet bekendgemaakt. De nieuwe accommodaties zijn te boeken met een aankomst vanaf vrijdag 1 april.