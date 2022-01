Adventure Valley Durbuy

Belgisch avonturenpark heeft plannen voor alpine coaster

Adventure Valley Durbuy, gelegen in de Belgische Ardennen, wil een bijzondere attractie neerzetten. Het avonturenpark werkt aan plannen voor een 825 meter lange alpine coaster van de Duitse fabrikant Wiegand. Dat is geen klassieke achtbaan, maar een rodelachtbaan met een vaste rail.



Passagiers kunnen zelf hun snelheid bepalen met behulp van een hendel in de bakjes. Vergelijkbare attracties staan onder meer in de Duits pretparken Fort Fun Abenteuerland, Steinwasen Park en Eifelpark Gondorf. In Nederland vinden we een alpine coaster bij SnowWorld in het Limburgse Landgraaf.

Het attractietype is vooral geschikt voor bergachtige gebieden met veel hoogteverschillen. In Durbuy zou de baan 8 meter boven de grond uitkomen, blijkt uit de aangevraagde bouwvergunning. De initiatiefnemers benadrukken dat van een klassieke lawaaierige achtbaan geen sprake zal zijn.



Klimbos

Adventure Valley Durbuy is eigendom van ondernemer Marc Coucke, die ook aandelen bezit van onder meer dierenpark Pairi Daiza en de SnowWorld-keten. Bezoekers kunnen gebruikmaken van bijvoorbeeld een klimbos, hindernissenparcoursen, speelgebieden, wandelroutes, een fietsparcours, kabelbanen, glijbanen, escape rooms en bowlingbanen.



In België opende in 2017 al een variant op de alpine coaster, met een alternatief remsysteem: de dubbele rodelachtbaan Dawson Duel in attractiepark Bellewaerde. Dat type wordt officieel sport coaster genoemd.